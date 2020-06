بالحجاب.. نور اللبنانية تخضع لجلسة تصوير جديدة

View this post on Instagram

"The more we educate ourselves, the stronger and more capable women will be in preventing others from reprimanding them," says actor Nour in our latest issue. In between her busy schedule filming the hit Ramadan series 'Prince', the Egyptian-Lebanese star caught up with Vogue Arabia to talk about her career, and vocalize her thoughts on the social issues she cares deeply about. Make sure to read the full interview in our June 2020 issue. #VogueArabia تقول الفنانة نور على صفحات عددنا الجديد: "المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها". وخلال انشغالها بتصوير حلقات مسلسلها الرمضاني الناجح ’البرنس‘، تحدثت النجمة اللبنانية المصرية إلى ڤوغ العربية عن مشوارها الفني ورأيها في القضايا الاجتماعية التي تهتم بها. احرصي على قراءة حوارنا معها كاملاً في عددنا لشهر يونيو 2020. #ڤوغ_العربية Photography: @aminazaher | Style: @yasmineeissa | Makeup: @dianaharbymua | Hair: @krissbeautysalons | Interview: @nadineelchaer