بالحجاب.. نور اللبنانية تخضع لجلسة تصوير جديدة
خضعت الفنانة
نور اللبنانية، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية، وظهرت خلال الجلسة
مرتدية:"فستانًا طويل بأكمام طويلة باللون الموف وتربون باللون الموف واعتمدت
خلال إطلالتها على مكياج صارخ".
وصرحت نور،
خلال لهده المجلة قائلة:"المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة
ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها".
يذكر أن آخر
أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي،
وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد
ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد
سامي.
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"The more we educate ourselves, the stronger and more capable women will be in preventing others from reprimanding them," says actor Nour in our latest issue. In between her busy schedule filming the hit Ramadan series 'Prince', the Egyptian-Lebanese star caught up with Vogue Arabia to talk about her career, and vocalize her thoughts on the social issues she cares deeply about. Make sure to read the full interview in our June 2020 issue. #VogueArabia تقول الفنانة نور على صفحات عددنا الجديد: "المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها". وخلال انشغالها بتصوير حلقات مسلسلها الرمضاني الناجح ’البرنس‘، تحدثت النجمة اللبنانية المصرية إلى ڤوغ العربية عن مشوارها الفني ورأيها في القضايا الاجتماعية التي تهتم بها. احرصي على قراءة حوارنا معها كاملاً في عددنا لشهر يونيو 2020. #ڤوغ_العربية Photography: @aminazaher | Style: @yasmineeissa | Makeup: @dianaharbymua | Hair: @krissbeautysalons | Interview: @nadineelchaer
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