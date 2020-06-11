بالحجاب.. نور اللبنانية تخضع لجلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة نور اللبنانية، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية، وظهرت خلال الجلسة مرتدية:"فستانًا طويل بأكمام طويلة باللون الموف وتربون باللون الموف واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج صارخ".

وصرحت نور، خلال لهده المجلة قائلة:"المرأة هي أكثر من يحتاج للتوعية، فكلما كانت مثقفة ستكون أقوى وأكثر قدرة على منع الآخرين من تعنيفها".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.