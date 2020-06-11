تعرف على مواعيد الحظر الجديدة المقررة الأحد المقبل

مواعيد الحظر الجديدة، فرض فيروس كورونا على العالم أجمع واقعًا أليمًا تعايشت معه كافة الشعوب، من اجل النجاة من خطر الجائحة القاتلة، ولم تكن مصر في مأمن عنها، حيث اتبعت إجراءات احترازية ووقائية واستباقية لتلافي تداعيات الأزمة قدر الإمكان.





مواعيد الحظر الجديدة





وتساءل الكثيرون عن مواعيد الحظر الجديدة التي من المقرر العمل بها خلال الفترة القمقبلة، ولاسيمًا مع قرارات غالبية الدول بمعاودة الانفتاح والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية مع اتخاذ الإجراءات المتمثلة بضرورة التعقيم والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.





مواعيد الحظر الجديدة وبدء العمل بها





وكشف وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل عن مواعيد الحظر الجديدة والتي سيبدأ العمل بها يوم الأحد المقبل الموافق الـ14 من يونيو 2020، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم.





تعرف على مواعيد الحظر الجديدة





وقال هيكل إن مواعيد الحظر الجديدة ستكون بدءًا من الأحد المقبل على أن تبدأ في تمام الساعة الـ8 مساءً وتستمر إلى الـ4 صباح اليوم التالي، وذلك في ظل انتشار وزيادة عدد إصابات كورونا.





مناقشة مواعيد الحظر الجديدة





واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، باللجنة العليا لإدارة أزمة "كورونا" لبحث عدد من الملفات أهمها مواعيد الحظر الجديدة وكيفية عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.





مواعيد الحظر الجديدة والحكومة المصرية





وتناول اللقاء الذي ترأسه رئيس الوزراء مواعيد الحظر الجديدة التي سيتم البت فيها وكذلك التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكيفية التعايش السلمي مع الجائحة.





مواعيد الحظر الجديدة والعودة التدريجية





وكشف مدبولي في وقت سابق عن نية الحكومة بدء العودة التدريجية لكافة قطاعات الجمهورية من منتصف يونيو الجاري، مع توقعات بأن يكون هناك مواعيد الحظر الجديدة التي تتلاءم مع القرارات المرتقبة.

الشعائر الدينية و مواعيد الحظر الجديدة





وأوضح رئيس الحكومة أنه مع بداية منتصف يونيو الجاري ستدرس الدولة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة والتي ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتطبيق القرار الذي يتطلب دراسة توقيتات وآليات تضمن سلامة الجميع، مع مواعيد الحظر الجديدة التي ستتخذ.



