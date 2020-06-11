تفاصيل خطة الدقهلية لتأمين امتحانات الثانوية العامة في ظل كورونا (صور)

بدأت محافظة الدقهلية، في تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بلجان امتحانات الثانوية العامة التي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري وتنتهي 21 يوليو المقبل في ظل تداعيات فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه تم تشكيل لجان للمرور على لجان الامتحانات للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على أعمال الامتحانات.





وبين، أنه تم وضع خطة لقيام مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومع الجهات المعنية بتطهير المدارس ولجان الامتحانات وتطهير ورش الشوارع المحيطة بالمدارس ولجان الامتحانات ورفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لأي طوارئ وسرعة التعامل الفوري معها حرصًا على صحة وسلامة الجميع.





وأكد مختار، على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات وتوفير الأمن والهدوء وتوفير المناخ الملائم لأداء الامتحانات بجميع لجان الثانوية العامة، والتأكيد على ارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب وتوفير جميع الخدمات والإمكانات أمام رؤساء اللجان، مشددا على التنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة سير امتحانات.





وأضاف المحافظ، أنه يتم التأكد من وجود وسائل تهوية داخل اللجان وأن المقاعد منظمة وصالحة للجلوس وشدد على ضرورة التأكد من وجود لجان احتياطية بواقع لجنتين في كل إدارة تعليمية لاستخدامها في حالة الطوارئ وقت الحاجة.





وقال إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالبا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وبدء الامتحان الساعة العاشرة صباحًا.





وأشار مختار، إلى أنه وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم سيتم دخول الطلاب للجان سير الامتحانات بطابور متباعد 2 متر اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا ولن يسمح بدخول الطلاب بعد الساعة التاسعة، وتوزع الكمامات على الطلاب، وإجراء المسح الحراري والتعقيم وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل الدخول للمبنى المدرسي.





ومن جانبه قال المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 47 ألفا و732 طالبا تقدموا لأداء امتحانات الثانوية العامة منهم 23 ألفا و56 علمي علوم، و8178 علمي رياضة، و16 ألفا و49 شعبة أدبي في 156 لجنة موزعة على 181 مدرسة، بالإضافة إلى أداء 227 طالب و222 طالبة لامتحانات الدبلومة الأمريكية، وأن عدد الطلاب لا يزيد عن 14 طالب وطالبة في اللجنة الواحدة.



