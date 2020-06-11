رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يتفقد مقر التأمين الصحي (صور)

تفقد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الخميس، مقر التأمين الصحي بمستشفى القصير القديم، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتزام الموظفين بارتداء الكمامات.





وشدد نصر، على حسن التعامل مع المواطنين وإنجاز طلباتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وتابع رئيس المدينة، مدى توافر المستلزمات الطبية والمطهرات وحركة العمل بأماكن العزل، مطالبا بتوفير كافة الامكانيات وتواجد جميع الأطباء وهيئات التمريض بأماكنهم.





وذكر رئيس مدينة القصير، أن القطاع الصحي يعد أهم القطاعات بالمدينة، ويحمل على عاتقه الكثير من الأعمال، التي تندرج فى الحفاظ على سلامة المواطنين والأهالي.





تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.



