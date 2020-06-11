زلزال بقوة 4.4 يضرب عاصمة فنزويلا

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، العاصمة الفنزويلية، كاركاس، حيث استيقظ سكان المدينة على الزلزال من ناحية الشرق.

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، العاصمة الفنزويلية، كاركاس، حيث استيقظ سكان المدينة على الزلزال من ناحية الشرق.

وفيسياق منفصل، أكد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا يوم الخميس الماضي، شائعات سابقة بأن الرئيس المؤقت وزعيم المعارضة خوان جوايدو كانا في السفارة الفرنسية في كاراكاس، وقال، إن الحكومة تنتظر تسليمه.

وفيسياق منفصل، أكد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا يوم الخميس الماضي، شائعات سابقة بأن الرئيس المؤقت وزعيم المعارضة خوان جوايدو كانا في السفارة الفرنسية في كاراكاس، وقال، إن الحكومة تنتظر تسليمه.