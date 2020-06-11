زلزال بقوة 4.4 يضرب عاصمة فنزويلا

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:04 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، العاصمة الفنزويلية، كاركاس، حيث استيقظ سكان المدينة على الزلزال من ناحية الشرق.

وقالت مارلين دياز، إحدى سكان بلدية تشاكاو، لوكالة "سبوتنيك": "شعرت بالخوف الشديد لأنني شعرت كيف ارتجفت كل المباني".

شعر الناس الذين يعيشون في مدينتي جواتير وجواريناس المجاورتين بالهزات أيضًا.

وقالت روزانا جارسيا، إحدى سكان جواتير، "شعرت بسريري يتحرك بقوة كبيرة وأيقظت أفراد أسرتي، ولكن مع مرور الوقت بسرعة كبيرة، قررنا البقاء في المنزل".

وفقًا للمؤسسة الفنزويلية لأبحاث الزلازل، تم تسجيل الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 على عمق 5.5 ميل في جزيرة تورتوجا.

وقع الزلزال الساعة 5:40 صباحا بالتوقيت المحلي (9:40 بتوقيت جرينتش).

وفيسياق منفصل، أكد وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا يوم الخميس الماضي، شائعات سابقة بأن الرئيس المؤقت وزعيم المعارضة خوان جوايدو كانا في السفارة الفرنسية في كاراكاس، وقال، إن الحكومة تنتظر تسليمه.

وأضاف الوزير مستبعدًا الاعتقال بالقوة: "لا يمكننا الدخول إلى مقر سفارة أي دولة على الإطلاق، في هذه الحالة إسبانيا أو فرنسا ... ونأمل أن تلتزم هذه الحكومات بقوانين الدولة المضيفة، في هذه الحالة فنزويلا، وأن تسلم الهاربين من العدالة إلى السلطات الفنزويلية"، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

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