البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:11 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات مضغوطة بهبوط الأسهم القيادية .

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.
 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4141 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة.



إتجهت تعاملات  الأجانب نحو الشراء وسجلت مشتريات بـ 51.7 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 12.8% من تعاملات البورصة ، بينما سجلت مبيعات المصريين  والعرب نحو35.3مليون جنيه 16.2  مليون جنيه بنسب إستحواذ 84.4% و2.7% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 62.9% والأفراد علي نسبة 37%.

 
وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 804.4 مليون جنيه علي عدد306.8 مليون سهم عبر تنفيذ 33.2 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 173 شركة ارتفع منها 58 شركة وانخفض 93 شركة واستقر 22 شركة .

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