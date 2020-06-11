البورصة تخسر 4.3 مليار جنيه في ختام أخر جلسات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي للمؤشرات مضغوطة بهبوط الأسهم القيادية .





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 574.441 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 10831 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1625 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12408 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 4141 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1283 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2040 نقطة.











