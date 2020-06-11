شبورة وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الغد

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، الموافق 11 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا
شبورة خفيفة صباحًا، وطقس حار على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.
طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا
طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا (30% تقريبًا)على مناطق متفرقة غرب البلاد، مع نشاط الرياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمي 33 درجة والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمي 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 29 درجة، وسانت كاترين العظمي 31 درجة والصغرى 17 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يسود طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على محافظات الجنوب، ومائل للبرودة ليلا.

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة وغير مؤثرة على حركة السير على الطرق الزراعية، موضحة أن حالة الطقس يوم الجمعة غير مختلف عن الطقس اليوم.

ونوهت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، بأن هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الجمعة بمعدل درجتين، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة هو السبب في الشعور بحرارة الطقس.

وناشدت المواطنين، ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وشرب كميات كبيرة من المياه، فضلا عن متابعة النشرات الجوية لمعرفة حالة الطقس. 
شبورة وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الغد
شبورة وأمطار خفيفة ببعض المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الغد

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