بالأرقام.. أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الزمالك هذا الموسم

لم يحسم أمر عودة النشاط الرياضي في مصر من عدمه، الذي يتوقف منذ شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكان كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حال تأجيل النشاط مرة أخرى سيتم إلغاء الموسم نهائيا.

ويرصد الفجر الرياضي أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الزمالك في الموسم الحالي

1- محمود علاء، 24 مباراة، بعدد 2160دقيقة، وسجل 5 أهداف.

2- فرجاني ساسي، 23 مباراة، بواقع 2007 دقيقة، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

3- يوسف أوباما، 23 مباراة، بواقع 1874 دقيقة، وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.

4-طارق حامد، 21 مباراة، بواقع 1853 دقيقة، واستطاع أن يصنع هدفين خلالهم.

5- مصطفى محمد، 24مباراة، بواقع 1837 دقيقة، وسجل 8 أهداف، وصنع 3 آخرين.

يشار إلى أن الزمالك يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 3 آخرين، وسجل 22 هدف ومنيت مرماه بـ13 هدف.