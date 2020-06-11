بالأرقام.. أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الزمالك هذا الموسم

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:26 م
الزمالك
الزمالك
أمل الحلفاوي

 

لم يحسم أمر عودة النشاط الرياضي في مصر من عدمه، الذي يتوقف منذ شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

 

وكان كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حال تأجيل النشاط مرة أخرى سيتم إلغاء الموسم نهائيا.

 

ويرصد الفجر الرياضي أكثر 5 لاعبين مشاركة مع الزمالك في الموسم الحالي

 

1- محمود علاء، 24 مباراة، بعدد 2160دقيقة، وسجل 5 أهداف.

 

2- فرجاني ساسي، 23 مباراة، بواقع 2007 دقيقة، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

 

3- يوسف أوباما، 23 مباراة، بواقع 1874 دقيقة، وسجل هدفين وصنع 8 آخرين.

 

4-طارق حامد، 21 مباراة، بواقع 1853 دقيقة، واستطاع أن يصنع هدفين خلالهم.

 

5- مصطفى محمد، 24مباراة، بواقع 1837 دقيقة، وسجل 8 أهداف، وصنع 3 آخرين.

 

يشار إلى أن الزمالك يتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، فاز في 9 مباريات، وتعادل في 4 لقاءات، وخسر 3 آخرين، وسجل 22 هدف ومنيت مرماه بـ13 هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الزمالك اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ ساعتين

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 7 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. فييرا يخوض المباراة الـ 50 مع الأندية المصرية أمام الرجاء

مقارنة بالأرقام.. هل يستحق طارق حامد جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا؟

5 لاعبين خارج الزمالك في الصيف المقبل

شيكابالا على رأسهم.. 8 لاعبين يرحلون عن الزمالك في الصيف

5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الزمالك في الصيف

قائمة الراحلين عن الزمالك تشهد مفاجآت عديدة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:07 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

01:58 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم