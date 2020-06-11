بعد يوم من طرحها.. "كورونا فيروس" لـ محمد رمضان تحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، مليون مشاهدة، وذلك بعد مرور يوم على طرحها، على قناته الرسمية، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "كورونا فيروس" تعد ثاني تعاون بين الفنان محمد رمضان، والمخرج محمد سامي، حيث سبق وتعاونا في كليب "رايحين نسهر" الذي حقق ملايين من المشاهدة على موقع "يوتيوب".

طرح محمد، أغنية "كورونا فيروس" على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الخاصة، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من إخراج محمد سامي، وتم تصوير الكليب في المريوطية لمدة يومين، وشاركه الكليب نجله علي.

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار اجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة منهم الفنان دنيا عبد العزيز ونور اللبنانية وأحمد زاهر وريم سامي.