بالأسماء.. وزراء ومسئولون مصريون في مصيدة "كورونا"

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
ماتزال جائحة كورونا تعصف بالعالم، وتطارد كل شخص دون تفرقة بين شخص وآخر، لتأخذ منعطفا خطيرا وتصيب حتى مسؤولين في معظم دول العالم، حتى في مصر، وقد أعلن البعض منهم خلال الفترة الماضية إصابتهم بفيروس كوفيد 19:

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز المسئولون الذين أصيبوا بفيروس كورونا في مصر:

وزير الإسكان:
وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، عن تطبيق العزل المنزلي على نفسه لمدة 14 يوما.

وجاء ذلك القرار بعد مخالطة الوزير أحد المصابين بفيروس "كورونا المستجد".

وزير الري:
وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في الموافق 20 مايو الماضي، عن التزامه الحجر المنزلي، وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة في حالة مخالطة مصاب بفيروس كورونا. 

ويأتي هذا القرار بعد يومين من لقائه مع محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، وكان الاجتماع بينهم لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة.

محافظ الدقهلية:
في 19 مايو الماضي، أعلن الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إصابته بكوفيد-19، بعد استلام نتيجة التحاليل الإيجابية، وعلى إثر ذلك تم منح إجازة للعاملين بديوان المحافظة لمدة 14 يوما لحين تأكد من سلامتهم.

مجلس النواب:
وأكد مجلس النواب، عن وجود إصابات بينهم، وكانت أول إصابة بين أعضاء البرلمان للدكتورة شيرين فراج، والتي تماثلت الشفاء، وقد أصيب النائب عمرو وطني، والنائب هشام مجدي، والنائب عيد هيكل بفيروس كورونا، كما كشف النائب حسين عشماوي والنائبة نشوى الديب مؤخرا، عن إصابتهم بالفيروس.

جامعة الأزهر:
وأفادت جامعة الأزهر، في بيان، تفاصيل إصابة الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، بفيروس كورونا، إذا أصيبت بعد مخالطتها للمصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية، ولكن تماثلت الشفاء بعد أسبوعين.

محافظة الإسكندرية:
وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان، وجود إصابات بين مسئولون بفيروس الكورونا، حيث أصيب اللواء محمد سحلول، مستشار محافظ الإسكندرية ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء، بفيروس كورونا المستجد في الموافق 28 مايو الماضي.

كما أكدت على إصابة اثنان من أساتذة جامعة الإسكندرية، وتعود الحالة الأولى إلى أستاذ أمراض الكلى بجامعة الإسكندرية، بينما كانت الثانية إلى أستاذ الأمراض النفسية والعصبية.

جامعة القاهرة:
وأشارت جامعة القاهرة في بيان الي إصابة الدكتور مدحت مرسي، أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ التشريح بفيروس كوفيد 19، وذلك عقب نشر دعاء عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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