بعض مسؤولي الانتخابات الروس يتجنبون التصويت لتمديد حكم "بوتين"

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلن مئات من مسؤولو الاقتراع الروس، مستشهدين بخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، أنهم لن يساعدوا في تنظيم تصويت على الصعيد الوطني حول الإصلاحات التي يمكن أن تمدد حكم الرئيس فلاديمير بوتين حتى العام 2036.

وقال نحو 350 مسؤولا انتخابيا في جميع أنحاء روسيا، إن المشاركة خطيرة للغاية في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات تبلغ عن آلاف الإصابات الجديدة كل يوم على الرغم من انخفاض عدد الحالات في العاصمة موسكو، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقد بدأ المسؤولون عريضة لمحاولة تشجيع أقرانهم على الانضمام إلى المقاطعة.

وقالت المجموعة، في بيان: "إن تصويت 1 يوليو يشكل خطرًا على حياتنا وصحتنا وعلى حياة وصحة الناخبين. نحن فقط لا نفهم لماذا هناك حاجة إلى مثل هذه التضحيات والمخاطر، لماذا نحتاج إلى إجراء مثل هذا التصويت الآن وبأي ثمن. نحن غير مستهلكين".

وقال أحد أعضاء لجنة الانتخابات المحلية في موسكو سيرجي رومانشوك: "من غير الواضح مدى إلحاح هذا التصويت. لماذا لا يمكننا الانتظار حتى سبتمبر أو حتى العام المقبل؟".

في اقتراع 1 يوليو، سيصوت الروس على الموافقة على الإصلاحات الدستورية أو رفضها، بما في ذلك التغيير الذي سيسمح لللرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بخدمة فترتين إضافيتين مدته ست سنوات، إذا أُعيد انتخابه، بدلاً من التنحي في عام 2024.

يبدو من غير المرجح أن تؤدي المقاطعة إلى تعطيل التصويت بشدة ، والذي يديره مليون من هؤلاء المسؤولين على الأقل. لكنها تضخم شكوى قدمها منتقدو بوتين من أنه حدد موعد التصويت مبكرًا جدًا ، من وجهة نظر الصحة والسلامة ، لأسباب سياسية.

ونفى الكرملين أن السياسة تلعب دورًا وقال إنه سيتم اتخاذ جميع احتياطات السلامة الضرورية.

ويقول منتقدون، إن بوتين يسارع للاستفادة من الشعور الوطني بالرضا الذي نشأ غالبًا عن العرض العسكري السنوي في الميدان الأحمر - في 24 يونيو من هذا العام - بالإضافة إلى طقس صيفي جيد وتخفيف قيود الإغلاق.

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