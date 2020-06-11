ياسمين عبدالعزيز برفقة أحمد العوضي داخل سيارة (فيديو)

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو من داخل السيارة برفقة الفنان أحمد العوضي.

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور ياسمين، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ما اجمل الفرح في عيونك دمتي بسعادة وكل من تحبي" وأضاف آخر"الجمال ماشاء الله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخليكم لبعض".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان كريم فهمي.