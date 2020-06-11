ياسمين عبدالعزيز برفقة أحمد العوضي داخل سيارة (فيديو)

الخميس 11/يونيو/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
رشا عادل

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال مقطع الفيديو من داخل السيارة برفقة الفنان أحمد العوضي.

 

ولاق مقطع الفيديو تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور ياسمين، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ما اجمل الفرح في عيونك دمتي بسعادة وكل من تحبي" وأضاف آخر"الجمال ماشاء الله"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يخليكم لبعض".

 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان كريم فهمي.


View this post on Instagram

❤️

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 4 ساعات

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ ساعتين

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ 34 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 4 ساعات

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

تارا عماد تغازل جمهورها من كواليس"ونحب تاني ليه"

أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لياسمين عبد العزيز

محمد إمام: "منك يا أوس أوس عرفتني سكة الحاجات دي"

أحمد الشامي: "أنا وديجا وقفنا تحية لكل الأطباء والمساعدين"

شريف منير يطرح البرومو الأول لمسلسل "ونحب تاني ليه"

"الأم التي لا تستسلم".. زوج نيكول سابا يمدحها على طريقته الخاصة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:07 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

01:58 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم