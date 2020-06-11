بعد ارتفاعه لمستويات غير مسبوقة.. الذهب يتراجع مجددا في سوق الصاغة

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
تراجع سعر الذهب اليوم الخميس 11-6-2020 في السوق المحلى بالرغم من ارتفاعه خلال بداية تعاملات اليوم ، حيث سعر جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 774، منخفضا 4 جنيهات عن مستوياته السابقة، يأتى ذلك بالتزامن مع انخفاض السعر العالمي للذهب.

أسعار الذهب في مصر 

عيار ١٨ : 663.40
عيار ٢١ : 774
عيار ٢٤ : 884.55
الجنيه الذهب : 6192
السعر العالمي : 1724

أسعار الذهب خلال بداية التعاملات

سعر الذهب عيار 18 : 667
سعر الذهب عيار 21 : 778
سعر الذهب عيار 24 : 889
سعر الجنيه الذهب : 6224
السعر العالمي للاوقية : 1733

سعر الذهب العالمي 

انخفض الذهب الخميس في الوقت الذي باع فيه المستثمرون المعدن النفيس لجني الأرباح بعد أن ارتفعت الأسعار لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع بفعل توقعات اقتصادية قاتمة صادرة عن الفدرالي الأميركي.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1728.40 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الثاني من يونيو عند 1739.68 دولار في وقت سابق من الجلسة.


وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا بالمئة إلى 1737.80 دولار.

وأمس الأربعاء، ارتفعت الأسعار الفورية للذهب 1.3 بالمئة وهو أكبر ارتفاع يومي بالنسبة المئوية في أكثر من شهر بعد أن قال المركزي الأمريكي إن الطريق سيكون طويلا للتعافي من انخفاض ناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وكرر المركزي تعهده باستمرار الدعم الاستثنائي كما أشار إلى الحاجة لإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2022 على الأقل.

وعادة ما تدعم إجراءات التحفيز الكبيرة وانخفاض أسعار الفائدة الذهب الذي يُعتبر في الغالب تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

ويترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. وبينما تباطأت وتيرة عمليات التسريح، فإن الملايين ما زالوا عاطلين عن العمل مما يشير إلى أن سوق العمل قد تستغرق سنوات كي تتعافى من الجائحة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2.5 بالمئة إلى 17.79 دولار للأونصة، بعد أن ارتفعت 3.8 بالمئة أمس الأربعاء.

وهبط البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1937.88 دولار للأونصة ونزل البلاتين 0.7 بالمئة إلى 826.66 دولار.

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