"سلمولي ع اللي غايب".. لطيفة تستعد لطرح أغنية جديدة

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:55 م
بوابة الفجر
نور طلعت

تستعد الفنانة لطيفة، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سلمولي ع الغايب" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

الأغنية من كلمات ابتسام محروس، ألحان محمدي، توزيع يحيى يوسف، ميكس وماستر ياسر أنور.

 

في سياق آخر روجت الفنانة لطيفة التونسية، لأغنيتها الجديدة "للشمس" من خلال نشر مقطع فيديو، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلقت لطيفة، على مقطع الفيديو: حبايبي صباح الخير، استنوا أغنيتي الجديدة للشمس خلال أيام بإذن الله.

 


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