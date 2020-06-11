استئناف تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز في هذا الموعد

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:54 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

يعود المخرج أحمد علاء لاستئناف تصوير مسلسله الجديد"هجمة مرتدة"، وذلك نهاية الشهر الجاري، والمسلسل كان من المقرر أن يتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لكن تم تأجيله بسبب عدم الانتهاء من المشاهد المُتبقية لهم بسبب انتشار فيروس كورونا، ويسبب وتوقف حركة الطيران.

 

يُشار أن مسلسل "هجمة مرتدة" يقوم ببطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، محمد جمعة، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، خالد أنور، محمد عادل، ندى موسى، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.

 

وفي سياق آخر، ينتظر أحمد عز حاليًا عرض فيلمه الجديد"العارف"، ومن المقرر عرضه بعد قرار فتح دور العرض السينمائية.

 

وفيلم "العارف" بطولة أحمد عز، محمود حميدة، فتحي عبدالوهاب، مصطفي خاطر، حازم إيهاب والعديد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح وآخرين ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء.

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