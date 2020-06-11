وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:49 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، عددا من مقار لجان الثانوية العامة بإدارة إبشواي، مؤكدا على ضرورة إنهاء الاستعدادات للامتحانات، وتطهير وتعقيم وتجهيز جميع اللجان، من أجل تهيئة المناخ الصحي المناسب لجميع الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.

وجاء ذلك بحضور الأستاذ وجية عطا الله، مدير إدارة إبشواي التعليمية.

وكما تفقد عبدالله، عددا من المدارس على مستوى إدارة إبشواي التعليمية، ومنها مدرسة إبشواي الإعدادية بنين، ومدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات.

وخلال جولة وكيل تعليم الفيوم بالمدارس، قرر منح الأستاذ محروس عبدالمعبود عبدالجليل. معلم مجال زراعي، بمدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات، شهادة تقدير وذلك للجهد المتميز المبذول.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، محمد عبدالله، قد عقد اجتماعًا بمركز مصادر التعلم النشط مع مدير التعليم العام ومديرالشئون المالية والإدارية، ومدير شئون الطلاب، وبحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للثانوية العامة ومسئول الاستراحات، والأمن، والموجه المالي والإداري للمديرية والعلاقات العامة.

وأكد وكيل الوزارة تعليم الفيوم، على أنه لا يحرم طالب من أداء الامتحان لأي سبب من الأسباب، ويتم تمكينه من حضور الإمتحان ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، على أن يتم تسليم الصناديق الخاصة بالامتحانات.

وشدد على تجهيز الاستراحات والإشراف عليها وتعقيمها وتطهيرها وتعقيمهت جيدا ونظافتها، ويتم متابعتها من مديري الإدارات وقسم المتابعة بالمديرية، والتأكد من ان اللجان تستوعب الأعداد المقدرة لها وأن المقاعد تتناسب مع الفئة العمرية للثانوية العامة وتأسيسها بالأثاث المناسب.

وأصدر "عبدالله" بعض التكليفاته منها بتأمين اللجان، ومخاطبة الأمن وإخطار مديرية أمن الفيوم، بخطوط سير الإمتحان لتعيين الحراسة، وتوفير دوريات على مدار 24 ساعة، مؤكدا على تنسيقه بالتواصل مع مديرية الصحة، بهدف تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات، وندب زائرة صحية بكل لجنة.

وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)
وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكيل تعليم الفيوم بوابة الفجر الفجر الثانوية العامة ابشواي

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 15 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 4 ساعات

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

منذ نصف ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ أقل من ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:07 م

عاجل.. أول تحرك رسمي من الأعلى للإعلام ضد تجاوزات قناتي الأهلي والزمالك

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

09:54 ص

وفاة الدكتور حامد طاهر عميد دار علوم القاهرة الأسبق متأثرا بكورونا

01:58 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم