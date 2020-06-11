وكيل "تعليم الفيوم" يتفقد مقار لجان الثانوية العامة بإبشواي (صور)

تفقد محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم، اليوم الخميس، عددا من مقار لجان الثانوية العامة بإدارة إبشواي، مؤكدا على ضرورة إنهاء الاستعدادات للامتحانات، وتطهير وتعقيم وتجهيز جميع اللجان، من أجل تهيئة المناخ الصحي المناسب لجميع الطلاب خلال فترة أداء الامتحانات.





وجاء ذلك بحضور الأستاذ وجية عطا الله، مدير إدارة إبشواي التعليمية.





وكما تفقد عبدالله، عددا من المدارس على مستوى إدارة إبشواي التعليمية، ومنها مدرسة إبشواي الإعدادية بنين، ومدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات.





وخلال جولة وكيل تعليم الفيوم بالمدارس، قرر منح الأستاذ محروس عبدالمعبود عبدالجليل. معلم مجال زراعي، بمدرسة أحمد مفتاح معبد الرسمية للغات، شهادة تقدير وذلك للجهد المتميز المبذول.





كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، محمد عبدالله، قد عقد اجتماعًا بمركز مصادر التعلم النشط مع مدير التعليم العام ومديرالشئون المالية والإدارية، ومدير شئون الطلاب، وبحضور أعضاء اللجنة الثلاثية للثانوية العامة ومسئول الاستراحات، والأمن، والموجه المالي والإداري للمديرية والعلاقات العامة.





وأكد وكيل الوزارة تعليم الفيوم، على أنه لا يحرم طالب من أداء الامتحان لأي سبب من الأسباب، ويتم تمكينه من حضور الإمتحان ومن يخالف التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية، على أن يتم تسليم الصناديق الخاصة بالامتحانات.





وشدد على تجهيز الاستراحات والإشراف عليها وتعقيمها وتطهيرها وتعقيمهت جيدا ونظافتها، ويتم متابعتها من مديري الإدارات وقسم المتابعة بالمديرية، والتأكد من ان اللجان تستوعب الأعداد المقدرة لها وأن المقاعد تتناسب مع الفئة العمرية للثانوية العامة وتأسيسها بالأثاث المناسب.





وأصدر "عبدالله" بعض التكليفاته منها بتأمين اللجان، ومخاطبة الأمن وإخطار مديرية أمن الفيوم، بخطوط سير الإمتحان لتعيين الحراسة، وتوفير دوريات على مدار 24 ساعة، مؤكدا على تنسيقه بالتواصل مع مديرية الصحة، بهدف تزويد كل لجنة بصندوق إسعافات، وندب زائرة صحية بكل لجنة.