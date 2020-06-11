الإمارات: ارتفاع التجارة غير النفطية إلى 1.603 تريليون درهم

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى  603ر1  تريليون درهم خلال عام 2019،بنمو نسبته 4ر4 بالمئة مقارنة بـ 536ر1  تريليون درهم في عام 2018 ،  وذلك وفقا لأحدث الاحصائيات التي أصدرتها اليوم الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.


وبحسب "الألمانية" أظهرت الإحصائيات، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم، أن تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات واصلت زخمها خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها 4ر457  مليار درهم، مقارنة بـ 55ر431  مليار درهم في عام 2018 ، لتشكل حوالي 5ر28 بالمئة  من إجمالي التجارة الخارجية .


ووفق الاحصاءات، شكلت الصادرات نحو 4ر14 بالمئة من إجمالي التجارة، لترتفع من 206 مليارات درهم إلى 23ر231  مليار درهم خلال فترة الرصد.


وارتفعت قيمة الواردات من 37ر898 مليار درهم تقريبا إلى 8ر914  مليار درهم تشكل 58 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية.

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