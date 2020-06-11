هالة صدقي: "كل اللي حواليه عندهم كورونا"

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

طلبت الفنانة هالة صدقي من مُحبيها عدم السؤال عن انتهاء مواعيد الحظر لأن الموضوع أصبح في غاية الصعوبة بسبب عدم توافر أماكن في المستشفيات، لافتة أنها محاطة بعدد كبير من المُصابين، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

كتبت هالة صدقي منشورًا قالت فيه :"ارجوكم ما تسألوش علي مواعيد الحظر ،مفيش سرير واحد في أي مستشفي ،مفيش دكاتره كفايه ،الأوديه صعب تلاقيها ،نقل الدم تقريبًا معدومة،والحكومة حظرت مليون مرة ،ربنا يحافظ علينا ويستر علي ولادنا جميعا ،كل اللي حواليه عندهم كورونا ولازم نتعايش وما نترعبش كده".

 

وفي سياق آخر، يُعرض للفنانة هالة صدقي حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية مسلسل" ليه لأ"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مريم أبو عوف، ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نعوم، بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، هاني عادل، محمد الشرنوبي، محسن محيي الدين، عمر السعيد.

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