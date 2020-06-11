حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة السيارات في الجيزة

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:37 م
متهم
متهم
إيريني صفوت
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تشكيل عصابي، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارات، بالجيزة ومساومة مالكيها بإعادتها مقابل مبالغ مالية، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم. 

بداية الواقعة، عندما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيام 5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بمحافظة الجيزة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهم منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم لعدد 7 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات المستولى عليها.

وجاء ذلك، في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مدير شركة لاتهامه بالنصب على مواطني الإسكندرية

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتعرض أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها له مقابل ربح شهري.

ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والاكسسوارات.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة المعلومات، وأسفرت عن قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمي وذلك من خلال الشركة المُشار إليها، والحصول من المواطن المشار إليه على مبلغ (600 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصوله على ربح شهرى، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.. أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير كشف حساب بنكى للحصول بموجبه على قرض شخصي من أحد البنوك بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (صاحب معرض سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالتقدم لأحد البنوك بكشف حساب "مزور" بإسمه منسوب صدوره لبنك آخر بمبلغ 3866095 جنيها "ثلاثة ملايين وثمانمائة ستة وستون ألف وخمسة وتسعون جنيه" ضمن الأوراق المقدمة منه للبنك وتمكن بموجبه من الحصول على قرض شخصي بقيمة خمسمائة ألف جنيه، وبمخاطبة البنك المنسوب له أصدار كشف الحساب المشار إليه أفاد بعدم صحته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برامج "الفوتوشوب" وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهى الإنترنت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وفي سياق آخر، ضبطت مديرية أمن القاهرة، عاطلا بتهمة سرقة سائق وحيازته على سلاح أبيض "سكين" بمنطقة الساحل دائرة القسم.

وكانت البداية أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة الساحل لمتابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادر من أحد الأشخاص، وباستبيان الأمر تمكنت من تم ضبط عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية وبحوزته (سلاح أبيض "سكين"- حقيبة بداخلها "مبلغ مالي- هاتف محمول- بطاقة رقم قومي-رخصة قيادة- تذاكر خاصة بشركة نقل جماعي").

وجاء ذلك فور ارتكابه واقعة سرقة الحقيبة المضبوطة بحوزته من سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي وبسؤال المجني عليه قرر بأنه أثناء استقلاله السيارة قيادته "أتوبيس تابع لشركة نقل جماعي " فوجئ بقيام المتهم بمغافلته وخطف حقيبة اليد الخاصة به وبداخلها المسروقات المشار إليها، ولاذ بالفرار، وحال قيام (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم شبرا الخيمة ثان) بملاحقة المتهم هدده الأخير بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته إلى أن تمكنت القوات من ضبطه.

وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجني عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

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