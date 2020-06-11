محمد صلاح الرابع.. تعرف على ترتيب هدافي البريميرليج قبل استئناف المسابقة

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي

تعود منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " الاسبوع المقبل من جديد بعدما تلقت رابطة الأندية الانجليزية الضوء الأخضر من الحكومة البريطانية علي عودة الأنشطة الرياضية من جديد بعد أن توقفت لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل عودة النشاط الكروي:


1-جيمي فاردي 19 هدف.

2- ايميريك اوباميانج 17 هدف.

3- سيرجو اجويرو 16 هدف.

4- محمد صلاح 16هدف.

5- داني أنجز 15 هدف.

6- ساديو ماني 14 هدف.

7- ماركوس راشفورد 14 هدف.

8- دومينيك كوليفرت لوين 13 هدف.

9- راؤول خيمينز 13هدف.

10- تامي ابراهام 13هدف.


يذكر أن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي قد حصل على جائزة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " في الموسمين السابقين.

 

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