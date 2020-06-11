محكمة تركية تحكم على موظف القنصلية الأمريكية ميتين توبوز بالسجن

حكمت محكمة تركية على موظف القنصلية الأمريكية، متين توبوز، بالسجن 8 سنوات و 9 أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، اليوم الخميس.





وكانت القضية واحدة من عدة مصادر ضغط بين أنقرة وواشنطن. في مارس، قال ممثلو الادعاء، إنه يجب تبرئة توبوز بتهم التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، لكن يجب أن يواجه السجن بتهمة أقل بالانتماء إلى منظمة إرهابية، كما أوردت وكالة "رويترز".





واتُهم توبوز بصلاته بمسؤولين قادوا تحقيقًا بشأن الفساد عام 2013، ووجدوا لاحقًا أنهم أعضاء في شبكة تُلقى عليها اللوم في انقلاب عسكري فاشل في 2016.





وحسب صحيفة "زمان التركية"، وكانت النيابة قد طالبت بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من 18 سنة وحتى 29 سنة بحق توبوز بتهم “تقديم معلومات سرية تخص الدولة بغرض التجسس العسكري والسياسي” و”تقديم بيانات شخصية وانتهاك سريتها” و”محاولة الإطاحة بالحكومة”.





وتسببت قضية الموظف التركي بالقنصلية الأمرييكة المتهم بالانتماء إلى حركة الخدمة، في توترات بين أنقرة وواشنطن.





ومتين توبوز مترجم تركي ويعمل في إدارة مكافحة المخدرات في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، وجهت له تهمة التجسس والانتماء إلى حركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسئولية انقلاب عام 2016، وهو محتجز منذ أكتوبر 2017.





خلال جلسة أواخر العام الماضي، واصل توبوز رفض الاتهامات الموجهة له. وقال للمحكمة “لا يوجد أدنى دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا” وفق ما نقل موقع (الحرة الأمريكي).





وأضاف توبوز “أجهل ما يمكن لي وللمحامين فعله أيضا لإثبات براءتي”، مؤكدا “أطلب إنهاء احتجازي، أريد أن أستعيد حريتي وحياتي”.





ويؤكد توبوز أن تواصله مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيدين لحركة الخدمة، جاء في إطار عمله، مشيرا إلى أنه “ينفذ فقط أوامر” مسؤوليه في القنصلية.