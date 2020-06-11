محكمة تركية تحكم على موظف القنصلية الأمريكية ميتين توبوز بالسجن

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حكمت محكمة تركية على موظف القنصلية الأمريكية، متين توبوز، بالسجن 8 سنوات و 9 أشهر بتهمة مساعدة منظمة إرهابية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة، اليوم الخميس.

وكانت القضية واحدة من عدة مصادر ضغط بين أنقرة وواشنطن. في مارس، قال ممثلو الادعاء، إنه يجب تبرئة توبوز بتهم التجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، لكن يجب أن يواجه السجن بتهمة أقل بالانتماء إلى منظمة إرهابية، كما أوردت وكالة "رويترز".

واتُهم توبوز بصلاته بمسؤولين قادوا تحقيقًا بشأن الفساد عام 2013، ووجدوا لاحقًا أنهم أعضاء في شبكة تُلقى عليها اللوم في انقلاب عسكري فاشل في 2016.

وحسب صحيفة "زمان التركية"، وكانت النيابة قد طالبت بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة من 18 سنة وحتى 29 سنة بحق توبوز بتهم “تقديم معلومات سرية تخص الدولة بغرض التجسس العسكري والسياسي” و”تقديم بيانات شخصية وانتهاك سريتها” و”محاولة الإطاحة بالحكومة”.

وتسببت قضية الموظف التركي بالقنصلية الأمرييكة المتهم بالانتماء إلى حركة الخدمة، في توترات بين أنقرة وواشنطن.

ومتين توبوز مترجم تركي ويعمل في إدارة مكافحة المخدرات في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، وجهت له تهمة التجسس والانتماء إلى حركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسئولية انقلاب عام 2016، وهو محتجز منذ أكتوبر 2017.

خلال جلسة أواخر العام الماضي، واصل توبوز رفض الاتهامات الموجهة له. وقال للمحكمة “لا يوجد أدنى دليل يمكن أن يقنع أي شخص عاقل بأنني حاولت الإطاحة بجمهورية تركيا” وفق ما نقل موقع (الحرة الأمريكي).

وأضاف توبوز “أجهل ما يمكن لي وللمحامين فعله أيضا لإثبات براءتي”، مؤكدا “أطلب إنهاء احتجازي، أريد أن أستعيد حريتي وحياتي”.

ويؤكد توبوز أن تواصله مع أشخاص تعتبرهم السلطات التركية مؤيدين لحركة الخدمة، جاء في إطار عمله، مشيرا إلى أنه “ينفذ فقط أوامر” مسؤوليه في القنصلية.

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 3 ساعات

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصعيد جديد من نقابة الأطباء لهذا السبب

منذ ساعة و 27 دقيقة

نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعة و 26 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 6 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ 42 دقيقة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ أقل من ساعتين

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة وموقف السودان

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم