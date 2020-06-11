مدرب فريق ضمك يطير إلى إيطاليا

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
وكالات

 

 

غادر الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني لفريق ضمك، اليوم الخميس إلى مدينة ميلانو الإيطالية، للاطمئنان على عائلته.

 

وتترقب الجماهير السعودية، الاجتماع الحاسم، المقرر له اليوم الخميس، للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحديد مصير مسابقات الموسم، الذي تم إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا من منتصف مارس الماضي.

 

وغرد ضمك عبر تويتر: "غادر صباح اليوم مدرب الفريق الكروي الأول (نور الدين زكري) إلى العاصمة الإيطالية روما، متجهاً ظهر الغد إلى ميلانو مقر سكنه للاطمئنان على عائلته، بعد أن أذنت له إدارة النادي".

أخبار تهمك

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 3 ساعات

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ أقل من ساعتين

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 3 ساعات

نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. تصعيد جديد من نقابة الأطباء لهذا السبب

منذ ساعة و 28 دقيقة

وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة وموقف السودان

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 14 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم