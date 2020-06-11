مدرب فريق ضمك يطير إلى إيطاليا

غادر الجزائري نور الدين بن زكري المدير الفني لفريق ضمك، اليوم الخميس إلى مدينة ميلانو الإيطالية، للاطمئنان على عائلته.

وتترقب الجماهير السعودية، الاجتماع الحاسم، المقرر له اليوم الخميس، للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتحديد مصير مسابقات الموسم، الذي تم إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا من منتصف مارس الماضي.

وغرد ضمك عبر تويتر: "غادر صباح اليوم مدرب الفريق الكروي الأول (نور الدين زكري) إلى العاصمة الإيطالية روما، متجهاً ظهر الغد إلى ميلانو مقر سكنه للاطمئنان على عائلته، بعد أن أذنت له إدارة النادي".