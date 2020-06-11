ماليزيا تسجل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبلغت السلطات الصحية في ماليزيا، اليوم الخميس، عن 31 حالة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 8369 حالة.





كما أفادت وزارة الصحة بعدم حدوث وفيات جديدة، حيث أبقت إجمالي عدد الوفيات على 118.





وقد قال وزير المالية الماليزي تنكو ظفرول تنكو عبد العزيز، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما)، إن حزم التحفيز الاقتصادي الماليزية التي يبلغ حجمها الاجمالي 295 مليار رينجت، ستسهم بنحو 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.





وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ، اليوم الخميس، بأن الحكومة تعمل على ضمان تعافي الاقتصاد بصورة سريعة.





ويشار إلى أن الحد القانوني للاقتراض الأجنبي هو 35 مليار رينجت (الدولار يساوي 25ر4 رينجت)، أما المستوى الحالي فهو 30 مليار رينجت.





وقد أبلغت السلطات في ماليزيا، يوم الأربعاء، عن حالتين جديدتين من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو أدنى مستوى منذ فرض قيود على الحركة في منتصف مارس، مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8338 حالة.





كما أبلغت وزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة، مما رفع عدد الوفيات من تفشي المرض إلى 118، حسبما أوردت وكالة "رويترز".