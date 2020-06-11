الموانئ السعودية: ارتفاع إجمالي البضائع المناولة بواقع 28 مليون طن

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر مايو لعام 2020 ارتفاعا في إجمالي أطنان البضائع المناولة بواقع 28 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 6.36% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 613 ألف حاوية.

ووفقا للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 919 سفينة وبلغ عدد الركاب 10 آلاف راكبا بينما بلغ عدد العربات أكثر من 57 ألف عربة في حين بلغ عدد المواشي 480 ألف رأسا من الماشية.

وتأتي هذه الزيادة الملحوظة التي سجلتها موانئ المملكة في أطنان البضائع المناولة؛ تأكيداً على قوة الاقتصاد السعودي ومتانة سلاسل الإمداد والحركة التجارية، كما يأتي ذلك تأكيداً على جودة وفعالية الأداء واستمرار الأعمال بكفاءة واقتدار في أصعب التحديات، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.


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