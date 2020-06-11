الكشف عن موقف الزمالك من ضم نجم منتخب الجزائر

قام أحد وكلاء اللاعبين، بعرض صفقة مدوية على إدارة نادى الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم الخط الأمامي.

وعرض وكيل اللاعبين على الزمالك إمكانية الدخول فى مفاوضات مع الجزائرى يوسف البلايلى صانع ألعاب أهلى جدة السعودى.

ويرى مسئولو الزمالك صعوبة كبيرة فى إمكانية التعاقد مع اللاعب الجزائرى، وذلك لصعوبة تمويل الصفقة من الناحية المادية، حيث ستصل لأرقام كبيرة.

أما السبب الثانى هو وجود رغبة من جانب اللاعب الجزائرى فى خوض خطوة الاحتراف فى أوروبا ويمنح هذه الخطوة الأولوية بالوقت الحالى.