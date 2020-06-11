ماليزيا: حزم التحفيز الاقتصادي تسهم بنسبة 3.3 % من الناتج المحلي
الخميس 11/يونيو/2020 - 02:10 م
قال وزير المالية الماليزي تنكو ظفرول تنكو عبد العزيز، في مقابلة تلفزيونية مع وكالة الانباء الوطنية الماليزية (برناما)، إن حزم التحفيز الاقتصادي الماليزية التي يبلغ حجمها الاجمالي 295 مليار رينجت، ستسهم بنحو 3.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء التي أوردت النبأ اليوم الخميس، بأن الحكومة تعمل على ضمان تعافي الاقتصاد بصورة سريعة.
ويشار إلى أن الحد القانوني للاقتراض الأجنبي هو 35 مليار رينجت (الدولار يساوي 25ر4 رينجت)، أما المستوى الحالي فهو 30 مليار رينجت.