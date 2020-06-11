تعرف على تفاصيل مسلسل قيامة عثمان الحلقة 25 وموعد العرض وتردد القنوات

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:02 م
عثمان 25
عثمان 25
عثمان 25، يلقى مسلسل قيامة عثمان متابعات كبيرة بالوطن العربي وتحديدًا في مصر، وما يلبث أن تذاع حلقة إلا وتتصدر "ترند" محرك البحث جوجل، وهو ما حدث بعد عرض الحلقة 25 من المسلسل.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 25

وشهدت أحداث مسلسل عثمان الحلقة 25 تطورات كبيرة في تفاصيلها، والتي شهدت اعتداءً بالسلاح الأبيض "سكين" راح ضحيتها "كونو"، لتزيد التساؤولات بشأن التفاصيل القادمة من أحداث العرض.

تفاصيل عثمان 25

وحاول الجمهور معرفة مصير بلغاي وعثمان بعد عرض الحلقة 25 وتواصل المبارزة بينهما في مشهد أثار المتابعين والجمهور المهتم بهذا العمل الدرامي المميز، الذي لاقى نجاحًا باهرًا.

انتصار عثمان في مبارزة خلال الحلقة 25

انتصر عثمان خلال أحداث الحلقة 25 بعدما تغلب في مبارزته الشرسة مع "بالغاي" والتي استمرت طويلًا، قبل أن تعود "هازال" محاولةً الإيقاع بعثمان مرة أخرى، وذلك بتدبير مكيدة جديدة له وبمساعدة الأعداء.

ترقب قيامة عثمان الحلقة 25

وانتظر المشاهدون مسلسل قيامة عثمان الحلقة 25 لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور بعدما توقفت الحلقات السابقة عند أحداث مهمة وكبيرة، والتي حققت نجاحا كبيرا ونالت إعجاب الجماهير بمختلف البلدان.

موعد عرض عثمان 25

وعُرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 25 يوم أمس الأربعاء الموافق الـ10 من يونيو 2020 عبر فضائية "atv" في الـ9 مساءً بتوقيت تركيا، وتم إعادته على أكثر من قناة فضائية تقوم ببث هذا العمل الدرامي، في اليوم التالي للعرض.

تردد "atv " لمشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 25

القمر:          نايل سات Nile Sat

التردد:               10796

الاستقطاب             6/5

معدل الترميز:       27500 

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