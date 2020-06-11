استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة جهودها لفض التجمعات والأسواق، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات الخاصة بغلق المقاهي والكافتيريات وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وتم فض سوق الخميس بمدينة وادى النطرون وكذا منع تجمعات السوق في المحمودية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو حمص بفض تجمعات بقرى بطورس وجواد حسنى وسويقة بكوم الرزافه بالتنسيق مع الشرطة.





وفي مركز ومدينة دمنهور، كلف المحاسب محمد خميس رئيس المدينة، رئيس قرية نديبه بعمل حملات لفض تجمعات الاسواق بكوم المناصير بنديبه وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعلن شفاء وخروج 24 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 423 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.





وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وإنتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.





ومن ناحيته، أكد الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع إستمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.





وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى إستمرار رفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، مشيرًا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



