استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:55 م
الباعة
الباعة
إسلام أمين
تواصل الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة جهودها لفض التجمعات والأسواق، تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة لرؤساء الوحدات المحلية وكافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات اليومية لتنفيذ كافة القرارات الخاصة بغلق المقاهي والكافتيريات وفض الأسواق والتجمعات بنطاق المحافظة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم فض سوق الخميس بمدينة وادى النطرون وكذا منع تجمعات السوق في المحمودية، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابو حمص بفض تجمعات بقرى بطورس وجواد حسنى وسويقة بكوم الرزافه بالتنسيق مع الشرطة.

وفي مركز ومدينة دمنهور، كلف المحاسب محمد خميس رئيس المدينة، رئيس قرية نديبه بعمل حملات لفض تجمعات الاسواق بكوم المناصير بنديبه وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أعلن شفاء وخروج 24 حالة تعافٍ جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والإحالة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 423 بمحافظة البحيرة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومي على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا المستجد، والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وإنتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة جاهزية تلك المستشفيات.

ومن ناحيته، أكد الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع إستمرار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.

وأشار الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى إستمرار رفع درجة الإستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، مشيرًا إلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتحول النتائج من إيجابية إلى سلبية وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين، وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

كما أكد محافظ البحيرة، على الإنعقاد الدائم لغرفة العمليات المركزية بالتنسيق مع مديرية الصحة وكذا غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتواصل المستمر مع المواطنين من خلال الخط الساخن 114 علي مدار 24 ساعة وجميع خطوط غرفة العمليات 0453349447 - 0453356397، والمشكلة بالتنسيق مع مديرية الصحة وبوجود أطباء متخصصة على مدار الساعة لمتابعة شكاوى المواطنين وإستفساراتهم والعمل على حل أي مشكلة فور.
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)
استمرار حملات فض التجمعات والأسواق بالبحيرة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابى كورونا كورونا فيروس فض سوق البحيرة

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصعيد جديد من نقابة الأطباء لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة وموقف السودان

منذ ساعة الا ربع

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعة و 22 دقيقة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ أقل من ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر عودة السياحة والطيران في هذه المحافظات

منذ ساعتين و 17 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم