السجن المشدد لمطلق النار على مسجد في النرويج

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:44 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
حكمت المحكمة بالسجن 21 سنة على مطلق النار على أحد المساجد في النرويج، وهو رجل نرويجي يميني متطرف -، اليوم الخميس، بتهمة القتل بدوافع عنصرية لأخت زوجته المولودة في الصين ومحاولة قتل المصلين المسجد.

وقالت القاضية أنيكا ليندستروم: "لقد ذهب بغرض قتل أكبر عدد ممكن من المسلمين"، كما أوردت وكالة "رويترز".

عبر فيليب مانهاوس، عن وجهات نظر قوية مناهضة للمهاجرين والمسلمين قبل هجوم العام الماضي ولم يكن نائباً في المحاكمة.

قام "مانهاوس"، البالغ من العمر الآن 22 عامًا، بإطلاق النار على يوهان زانغجيا إله هانسن وقتله في منزل عائلته، موضحًا لاحقًا، أنه يعتقد أن ابنة زوج زوجته المتبنية تشكل خطرًا على الأسرة بسبب أصلها الآسيوي.

ثم توجه إلى مركز النور الإسلامي المجاور ودخل المبنى، وأطلق عدة طلقات لكنه لم يضرب أحدًا قبل أن يطغى عليه عضو يبلغ من العمر 65 عامًا من الجماعة صارع بنادقه.

وأعرب "مانهاوس" عن إعجابه بالمذبحة التي ارتكبها أكثر من 50 شخصًا في مسجدين في نيوزيلندا العام الماضي على يد متعصب أبيض قام بتصوير وبث عمليات القتل مباشرة.

وأجرى الهجوم أيضًا مقارنات مع مذبحة 77 شخصًا من قبل القاتل الجماعي اليميني المتطرف أندرس بهرنغ بريفيك في عام 2011 في أسوأ فظاعة في وقت السلم في النرويج.

ارتدى مانهاوس كاميرا خوذة، يصور إطلاق النار في المسجد، لكنه فشل في محاولته بث الهجوم على الإنترنت.

في جلسة الاستماع الأولى للمحكمة في أغسطس الماضي، ظهر مانهاوس بعيون سوداء وكدمات على وجهه ورقبته من القتال الذي تلاه في المسجد.

رفضت المحكمة مناشدة الدفاع لإعلان مانهاوس مجنونًا ، واعتمدت بدلاً من ذلك على تقييم نفسي وجدته مناسبًا للمحاكمة.

كما تضمنت عقوبة السجن التي دامت 21 عامًا، وهي الأشد المتاحة لقتل وخرق قانون مكافحة الإرهاب من الدرجة الأولى، بندًا يفيد بأنه يمكن تأجيل الإفراج عنه إلى أجل غير مسمى إذا كان لا يزال يعتبر تهديدًا للمجتمع.

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