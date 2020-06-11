عاجل.. توضيح من الأوقاف بشأن فتح المساجد بعد قرار الحكومة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن بيان مجلس الوزراء أعلن فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو مبدئيا في المحافظات الأقل إصابة، موضحا أن أي تفاصيل ستعلن في حينها من خلال لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بتنسيق تام مع جميع المؤسسات ولا سيما مع وزارة الصحة.

وأكد حسن في تصريحات خاصة إلى الفجر، أن دور الوزارة الاستعداد لمرحلة عودة العمل بدور العبادة، رافضا الإفصاح عن أي معلومات.

ومن ناحية أخرى علم "الفجر"، أن المساجد المرشحة لعودة فتحها في الإسكندرية هي "مسجد سيدي بشر ومسجد فيصل ومسجد المندرة البحري ومسجد الملك ومسجد المعمورة الشاطيء ومسجد السكة الحديد ومسجد النهضة ومسجد المصلحة.

وتتضمن خطة الأوقاف فتح 10 مساجد كبرى من كل إدارة تابعة لوزارة الأوقاف في المحافظات الأقل إصابة وفقا بالضوابط الصحية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ مصطفى عبد السلام أحد أئمة مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه) بأداء خطبة الجمعة القادمة في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وأشار إلى أن موضوع خطبة الجمعة عن "أسباب رفع البلاء"، مؤكدا على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس، والاعتذار للإعلاميين عن عدم تمكننا من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع.

وأطلقت دار الإفتاء المصرية اليوم، عبر منصاتها على مواقع السوشيال ميديا وموقعها الإلكتروني ومختلف وسائل الإعلام، مبادرة "ومن أحياها" لحث المتعافين من فيروس كورونا المستجد، على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين.

وقالت دار الإفتاء في بيان صحفي، إن إطلاق مبادرة "ومن أحياها" لحث المتعافين من فيروس كوفيد 19 "كورونا" على التبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين يأتي في إطار الدور الحيوي الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في التعريف بموقف الشريعة الإسلامية من المستجدات والنوازل، ومنها فيروس كوفيد 19 المستجد "كورونا"؛ لتحقيق التكاتف والتعاون التام بين أبناء المجتمع، والوقوف معًا في صف الجهود التي تقوم بها الدولة في علاج مصابي فيروس كورونا.

وأضافت الدار أن الهدف من إطلاق هذه المبادرة غرضه علاج المصابين ومن هم في مرحلة الخطورة، ويُعَدُّ من باب المسئولية المجتمعية التي تقع على كاهل المتعافين من فيروس كورونا، ويثاب الشخص على ذلك؛ لأنه ساهم في إنقاذ مريض مصاب بهذا الفيروس أو شارف علي الهلاك.

وأوضحت دار الإفتاء أن أخذ "البلازما" من المتعافين للمشاركة في حقن المصابين هو مِن باب إحياء النَّفْسِ الوارد في قوله تعالي: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، وهو أيضًا مِن باب التضحية والإيثار اللَّذَينِ أَمَرَ اللهُ تعالى بِهِما، وحَثَّ عليهما في قوله سبحانه: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَي أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].

وأكدت دار الإفتاء أن علاج المرضى وإنقاذ المصابين وإغاثة الملهوفين والمنكوبين من الواجبات الأساسية؛ لأنها تعد أهم الضروريات المقاصدية الخمس التي قام على أساسها الشرع الشريف، وهي ضرورة حفظ النفس؛ حيث إنها تدخل دخولًا أساسيًّا في حفظها وحمايتها، مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَي مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَي لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّي).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابى كورونا فتح المساجد دور العباده بوابة الفجر المساجد التبرع ببلازما الدم الاوقاف

أخبار تهمك

وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة وموقف السودان

منذ ساعة و 13 دقيقة

نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ ساعة و 24 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ 40 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 14 ساعة

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تصعيد جديد من نقابة الأطباء لهذا السبب

منذ ساعة و 25 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ حوالي 3 ساعات

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ حوالي 3 ساعات

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 5 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف يُعلن موعد مناقشة خطة فتح المساجد

عاجل.. فتوى من الأزهر بشأن لقاح كورونا

عاجل من "الإفتاء" بشأن تبرع المتعافين من كورونا ببلازما الدم

"وأزواجه أمَّهاتهم".. حملة جديدة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

"الإفتاء" تطلق مبادرة لحث المتعافين من كورونا على التبرع ببلازما الدم

"شاركهم ولو بدعوة".. البحوث الإسلامية يطلق حملة إلكترونية لدعم مصابي كورونا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم