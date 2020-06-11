الأعراض الشديدة ليست منها.. شروط التبرع بالبلازما لمصابي كورونا

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة والباطنة بجامعة عين شمس، إن هناك معايير معينة للتبرع ببلازما المتعافين من ضمنها أن يكون المتبرع من سن 18 وحتى 65، ولا يكونوا مصابين بأي أمراض يمكن أن تنتقل عبر الدم.

وأشار "عقبة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن الحالات المرضية الشديدة، والتي لا تستجيب للعلاجات التقليدية هى من تحقن ببلازما المتعافين، منوها بأنه لا يشترط أن يكون المتبرع بالبلازما قد عاني من أعراض مرضية شديدة حتى يتبرع.

وأضاف أن المتبرع بالبلازما يكون بعد 14 يوم من الشفاء حتى تكون الأجسام المضادة تكونت بشكل كافي، كاشفا أنه قبل التبرع يجرى تحليل للمتبرعين للتأكد من تكون أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابين بفيروس كورونا مصابى كورونا شروط التبرع حجر صحى تباعد اجتماعي بوابة الفجر الفجر التبرع بالبلازما البلازما من المتعافين البلازما اتخاذ الاجراءات الوقائية أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. الحكومة تقرر عودة السياحة والطيران في هذه المحافظات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة وموقف السودان

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تصعيد جديد من نقابة الأطباء لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة ليفربول يكشف وجهة يورجن كلوب القادمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

أحد المتعافين المتبرع بالبلازما: ربنا يجعلني سبب في إنقاذ الآخرين

للمرة الثانية.. نداء عاجل للصحة إلى المتعافين من كورونا

الصحة تكشف شروط التبرع ببلازما المتعافين لمرضى كورونا (فيديو)

الصحة تكشف مفاجأة عن التبرع بالبلازما من متعافي كورونا (فيديو)

"مكافحة الفيروسات": التبرع بـ"البلازما" شكر لله على الشفاء (فيديو)

مبروك عطية يكشف عن الحكم الشرعي لبيع بلازما المتعافين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم