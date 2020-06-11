حقوق البرلمان توافق على موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:48 م
ارشيفية
ارشيفية
عبداللطيف هيبة
وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الخميس، علي موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي 2020 - 2021، والتي بلغت جملتها 75 مليونا و600 ألف جنيه، مقابل 38 مليونا و100 ألف جنيه العام الجارى 20192020.

جاء ذلك في حضور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي ممثلي التخطيط شعراوي عبد المنعم، والمالية ألماظة موسي، كما شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021.

وبلغت الموازنة بإجمالى 9 مليارات و115 مليونا و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه.

ويصل إجمالي التكاليف والمصروفات بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 نحو مليار و490 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه أجور ومُرتبات، و40 مليون جنيه لشراء الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار، ونحو 630 مليون جنيه أعباء وخسائر.

وبلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار و910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جمبة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.

كما بلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية بمشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 20202021 نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، منها 2 مليار و381 مليون جنيه استخدامات استثمارية، و3 مليارات و534 مليونا و100 ألف جنيه تحويلات رأسمالية.

ووصلت الإيرادات الرأسمالية المتنوعة نحو 5 مليارات و910 ملايين و100 ألف جنيه، ليبلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو 9 مليارات و115 مليون و100 ألف جنيه.

ووافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الأربعاء برئاسة النائب أحمد السجينى، على موازنة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة للعام المالى الجديد 20202021.

وتقدر الموازنة التي وافقت عليها، مليار و380 مليونا و585 ألف جنيه مقابل مليار و148 مليونا و500 ألف جنيه العام الجارى، والهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.

من جانبه قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة أخذت على عاتقها منذ اللحظات الأولى لانعقادها بحثت حلول جدية لمشكلة النظافة، ولم يحدث فى تاريخ الحياة النيابية أن عُقدت جلسات تتناول هذا الملف بهذا الشكل سواء من حيث الكم أو الكيف أو التنوع من حيث حجم الحضور حتى أنها وصلت إلى 200 اجتماع، لافتًا إلى أن ثمار هذا الجهد أسفرت عن قاعدة بيانات إلى حد ما طيبه ودقيقة نستطيع من خلالها تبنى رؤية سليمة تكون مدعمة بإطار تشريعى، لاسيما أن هناك إرادة سياسية.

وشدد السجينى على أهمية الإرادة السياسية مستشهدًا بلقائه قبل عضويته بالبرلمان مع أحد الوزراء السابقين للتنمية المحلية، وبالحديث معه حول مستوى القمامة ومنظومة إدارة المخلفات، قال لى "مينفعش موضوع التدوير"، وبالتالى إذا كان المسئول الأول عن المنظومة ليس لديه قناعة بالأمر فماذا تنتظر.

كما وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمرو صدقي لمناقشة مشروع الموازنة العام للدولة للعام المالي 2020 2021، فيما يخص وزارة السياحة والهيئات التابعة لها، على مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة 20202021. 

وشددت اللجنة خلال اجتماعها علي ضرورة استغلال فترة التوقف في رفع كفاءة البنية التحتية للقطاع السياحي والفندقي، كما أوصت اللجنة  بالرقابة والمتابعة على تطبيق المعايير الدولية في الحماية والتعقيم والتطهير للأنشطة السياحية المختلفة وما يتعلق بها وإطلاق مبادرة "مصر واجهة نظيفة"، وضرورة الإسراع في إصدار قانون السياحة الصحية والاستشفائية لما تتمتع به مصر من مقومات في هذا المجال.


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