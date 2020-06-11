أغنية "العمر" لـ نانسي عجرم تقترب من 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب

اقتربت أغنية "العمر" للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، من الوصول إلى 2 مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها خلال الموسم الرمضاني، على قناته الرسمية، عبر موقع "يوتيوب".

أغنية "العمر" من كلمات تامر حسين، ومن ألحان وليد سعد، ومن توزيع أحمد إبراهيم، وقدمت نانسي، الأغنية لتتر مسلسل "سكر زيادة" للفنانة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وهالة فاخر، الذي عرض خلال السباق الرمضاني 2020 على شاشة "أم بي سي مصر".

وتقول كلمات الأغنية: "ولأخر دقة قلب ولأخر غمضة عين بنحب الدنيا دي حب وبنحلم مش خايفين العمر عمره ما كان سنين بنعدها وتاريخ بنكبه عـ الورق العمر رحلة بحلوها وبمرها".