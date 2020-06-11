في خلاف مع الصين.. رئيس وزراء أستراليا: لن يخيفنا الإكراه

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، بأنه لن يخيفه "الإكراه" بعد أن قيدت الصين بعض الصادرات الأسترالية، مناشدًا السياح والطلاب الصينيين بتجنب أستراليا.

وقال "موريسون" لإذاعة 2GB، اليوم الخميس: "نحن أمة تجارية مفتوحة، يا صديقي، لكنني لن أتبادل قيمنا أبدًا استجابةً للإكراه من أي مكان يأتي"، كما أوردت وكالة "رويترز".

تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا منذ دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر وانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية.

ودفع الضغط الذي قامت به أستراليا والاتحاد الأوروبي جمعية الصحة العالمية الشهر الماضي إلى دعم مراجعة مستقلة لجائحة الفيروس.

وقالت وزارة التعليم الصينية يوم الثلاثاء، إنه يتعين على الطلاب إعادة النظر في اختيار الدراسة في أستراليا. التعليم الدولي هو رابع أكبر صناعة تصدير في أستراليا، بقيمة 38 مليار دولار أسترالي (26 مليار دولار) سنويًا.

حظرت الصين في الأسابيع الأخيرة استيراد لحوم البقر الأسترالية وفرضت تعريفات على الشعير الأسترالي. كما حثت السياح الصينيين على تجنب أستراليا.

وفي كلتا الحالتين، قال مسؤولون في بكين، إن التحذيرات كانت بسبب هجمات عنصرية ضد الآسيويين خلال الوباء.

وقال "موريسون"، في مقابلة منفصلة على 3AW: "هذا هراء. إنه تأكيد مثير للسخرية ورفض. هذا ليس تصريحًا أدلى به القيادة الصينية".

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعة و 20 دقيقة

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ أقل من ساعة

حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 14 ساعة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصعيد جديد من نقابة الأطباء لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الحكومة تقرر عودة السياحة والطيران في هذه المحافظات

منذ ساعتين و 15 دقيقة

وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة وموقف السودان

منذ ساعة الا ربع
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم