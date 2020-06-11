10 ملايين شخص يتفاعلون أونلاين مع برامج وزارة الرياضة

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
أجرت وزارة الشباب والرياضة، إحصاء لأعداد الشباب والفتيات الذين تفاعلوا مع البرامج والمشروعات التي طرحتها على صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبوابة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المتفاعلين مع برامج الوزارة 10 ملايين شاب وفتاة، حيث كانت قد طرحت الوزارة سلسلة من البرامج أون لاين في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج للنشء والشباب في ظل التحول الرقمي للأنشطة والبرامج.

ويأتي من بين البرامج، اكتشاف المواهب المصرية "شباب وطلائع"، ومبادرة معاك أون لاين والتي تضمنت "مسابقة اعرف بلدك، مسابقة اقرا واكسب، ورش عمل في المجالات الفنية"، ومبادرة رمضانك on line وضمت "مسابقة بحثية عن السيرة النبوية، مسابقة انشد في بيتك - مسابقة سؤال وجائزة". 

كما نفذت وزارة الشباب والرياضة مسابقة لوجو العاصمة الإدارية الجديدة، ومبادرة كشافة ضد الكورونا، ومسابقة أفضل مبادرة كشفية، وورش عمل حرف يدوية، وسلسلة حوارات معاك أون لاين، وتأهيل المبادرات الشبابية، وبرنامج القوافل التعليمية الاليكترونية، ومبادرات" متوقفش فن، الفن من البلكونة، قفشات افلام"، ومسابقات"سمعنا صوتك، زمن الفن الجميل، ديجيتال ارت"، ومسابقة حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وحملة التوعية ضد الكورونا للصم والبكم، بالإضافة إلى إعلان نتائج مهرجان ابداع الموسم الثامن.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تواصل تنفيذ حزمة من المشروعات والبرامج للنشء والشباب في ظل التحول الرقمي لأنشطة وبرامج الوزارة، لافتًا إلى السعي نحو مشاركة أكبر عدد من الشباب والطلائع في برامج الوزارة المختلفة.

وأشاد وزير الشباب بالمشاركة والتفاعل الإيجابي للنشء والشباب في المبادرات والمسابقات والبرامج التي طرحتها الوزارة أون لاين منذ بدء جائحة كورونا، وذلك عبر البوابة الالكترونية للوزارة وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى التقييم الدوري للبرامج المنفذة أون لاين، وقياس ردود الأفعال، والتعرف على نسب المشاركة بها.

تسجيل 1455 إصابة جديدة بكورونا.. و36 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 503 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 10289 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11583 حالة، من ضمنهم الـ 10289 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1455 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 36 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 38284 حالة من ضمنهم 10289 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1342 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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