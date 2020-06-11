ننشر أماكن انقطاع المياه في الإسكندرية غدا

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
تقطع شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، المياه، غدا الجمعة، عن بعض مناطق غرب المحافظة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي، أن ذلك بسبب أعمال الصيانة الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء جهد 66 ك.ف، مما سيؤدى الى قطع التيار الكهربائى عن محطات (محطة الكيلو 40، محطة مياه مريوط 1، محطة مياه الزهور). 
 
وأشار بيان صادر اليوم من شركة مياه الشرب، إلى أن الانقطاع سيكون لمدة 4 ساعات غدا الجمعة من الساعة 7 صباحا وحتى 11 صباحا، وستتأثر بعض المناطق بالانقطاع وهى (العامرية والقرى التابعة لها، مدينة برج العرب وتوابعها، قرى النهضة وبنجر السكر، قرى الظهير الصحراوى)، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابيرهم واحتياجاتهم من المياه.

وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد قامت بتصميم كابينة التعقيم والكشف الحرارى على العاملين قبل دخولهم إلى مقار عملهم، حيث تم تصنيع 2 كابينة تطهير وتعقيم وكشف حرارى.
 
وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تباعا سيتم تصنيع 30 كابينة تعقيم وتعميم تركيب هذه الكبائن بجميع مواقع ومقار شركة مياه الشرب بالإسكندرية، وهى من إنتاج شركة مياه الشرب بالإسكندرية والذي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير تحت قيادة دكتورة مايسه صلاح الدين وقطاع إنتاج وتوزيع غرب تحت قياده مهندسة مريم خميس.

فيما قامت شركة مياه الشرب بالاسكندرية من خلال الإدارة العامة للبحوث والتطوير بتصنيع جيل مطهر ومعقم ومحلول تعقيم كحول الإيثيلى، وذلك في إطار مجهودات الشركة في مجال مكافحة تفشي عدوي فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة العاملين، وناشدت شركة مياه الشرب الإسكندرية المواطنين الالتزام بالتعليمات والجلوس بالمنازل حرصا على سلامة الجميع.

في سياق منفصل، أمر المستشار أحمد عبد المنعم شلبى رئيس نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، بالتحفظ على 40 ألف لتر من المطهرات والمنظفات الصناعية داخل مصنع تعبئة بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات، بتهمة احتكار سلع واخفائها لرفع اسعارها بالاسواق.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتصنيع وتعبئة المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لحيازته كمية من المطهرات الطبية والمنظفات الصناعية بقصد احتكارها وتخزينها وحجبها عن الأسواق.

كما تم مداهمة المصنع والقى القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 40350 لتر مطهرات طبية منظفات صناعية قام المذكور بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وكذا حيازته كمية قدرها 300 كيلو جرام ملح طعام مجهول المصدر، تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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