الكاتبة إحسان الفقيه.. ضالة قطر وتركيا الجديدة للدفاع عن الإخوان

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:33 م
إحسان الفقيه
إحسان الفقيه
وكالات

وظفت وكالة الأناضول التركية الكاتبة الأردنية إحسان الفقيه، للدفاع عن أدبيات جماعة الإخوان المتطرفة والهجوم على الدول العربية.

                      

واستخدمت جماعة الإخوان وحلفائها في الدوحة، الكاتبة الأردنية لتكون ضالتهم المنشودة للهجوم على الدول العربية المقاطعة لقطر.

 

ويذكر أن الكاتبة الأردنية الجنسية، الفلسطينية الأصول، لم تكتفِ بالتنكر من فلسطينيتها، بل باعت نفسها بريالات قليلة لتحقيق أهداف أسيادها الذين يمولونها.

 

وتدافع الكاتبة الأردنية الجنسية، الفلسطينية الأصول، عن أهدافهم ومهاجمة من يخالفهم، ومنفذة أجندتهم، ومحاولة تشويه كل من يفضح حقيقتهم.

 

ومع ذلك، فقد بدأت رحلتها الكتابية في الدفاع عن تنظيم داعش، بعد أن سيطر على معظم مدن العراق وسوريا.

 

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