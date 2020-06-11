معلومات لا تفوتك عن الراحل محمود مسعود

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:29 م
محمود مسعود
محمود مسعود
رحل الفنان المصري محمود مسعود عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس الموافق الـ11 من يونيو 2020، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية، عن عمر ناهز الـ67 عامًا.

رحيل محمود مسعود

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير محمود مسعود عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلةً: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية‬‫ وفاة الفنان الكبير ‫محمود مسعود‬ ‫رحم الله الفقيد والهم اهله وجمهوره الصبر والسلوان‬".

معلومات عن محمود مسعود

ونرصد لكم عبر بوابتكم المفضلة "الفجر الإلكترونية" أبرز المعلومات عن الراحل محمود مسعود والمحطات المهمة في حياته الشخصية والاجتماعية منذ بداياته وحتى وفاته التي أصابت الوسط الفني بالحزن.

ميلاد ونشأة محمود مسعود

ولد الراحل محمود مسعود في الـ3 من سبتمبر عام 1952، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتلقى دراسته به، حتى تخرج منه وحصل على درجةو البكالوريوس في عام 1975 أي منذ قرابة الـ45 عامًا.

دخول محمود مسعود عالم الفن

بدأ الفنان محمود مسعود حياته الفنية فور تخرجه، حيث التحق بمسرح الطليعة قبل أن ينتقل بعدها إلى السينما، ويشارك في عدد كبير من الأفلام السينمائية، حيث كان وجهه مألوفًا لكل المخرجين والمنتجين في ذلك الوقت.

انطاقة محمود مسعود

قدم محمود مسعود العديد من الأعمال الدرامية، ولم ينس نصيبه من التليفزيون، ليشارك في العديد من المسلسلات، ولعل أبرزها "جمهورية زفتى"، و"أكتوبر الآخر"، وكان آخر ظهور له مع الفنانة يسرا، كضيف شرف لبعض الحلقات.

حياة محمود مسعود الشخصية

تزوج محمود مسعود وأنجب ابنته الفنانة إيمان، ليعترض على دخولها الفن قبل أن تنطلق في عالمه، لتشارك النجم محمد سعد في "شمس الأنصاري" و"حكايات بنات"، لتبدع في الأدوار التي أسندت إليها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة محمود مسعود محمود مسعود الفنان محمود مسعود

أخبار تهمك

خبر سار للمصريين من "الصحة العالمية" بشأن إصابات كورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد مرتضي منصور

منذ حوالي 22 ساعة

نيمار يتمسك برحيل نجم برشلونة للموافقة على العودة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

وزارة الري تكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة وموقف السودان

منذ 42 دقيقة

عاجل.. تصعيد جديد من نقابة الأطباء لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أسطورة ليفربول يكشف وجهة يورجن كلوب القادمة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. وفاة رئيس هيئة الاستثمار السابق بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحكومة تقرر عودة السياحة والطيران في هذه المحافظات

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة مها أحمد

منذ حوالي 14 ساعة

بكفالة.. إخلاء سبيل الإعلامي عبد الناصر زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

منذ ساعة و 18 دقيقة

الديهي يفجر مفاجأة حول علاقة أردوغان بقتل السفير الروسي في أنقرة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

'كُتاب ونُقاد الفن' تنعي الفنان سعيد عبدالغني: أثرى المجال الصحفي والفني

هاجم شباب ثورة يناير .. معلومات عن طلعت زكريا بعد رحيله

محمود البزاوي ناعيا طلعت زكريا: "مع السلامة يا أجدع وأخف صديق"

أمير كرارة ينعي طلعت زكريا بهذه الكلمات

رانيا يوسف تنعي طلعت زكريا بهذه الكلمات

بعد رحيل طلعت زكريا.. الجمهور يتذكر إيفيهاته: "يا ما ضحكنا"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:54 ص

عاجل.. القبض على الإعلامي عبد الناصر زيدان

بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

12:49 م

عاجل.. مصدر خاص يكشف قرارات الحكومة المنتظرة بعد قليل (تقليل الحظر)

11:29 ص

عاجل.. وزير الإعلام: الحكومة تدرس فتح دور العبادة أول يوليو بالمحافظات الأقل إصابة

11:36 ص

تأكد غياب نجمي برشلونة عن مواجهة ريال مايوركا

08:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم