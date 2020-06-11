ضبط مدير شركة لاتهامه بالنصب على مواطني الإسكندرية

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتعرض أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها له مقابل ربح شهري.







ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والاكسسوارات.





وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة المعلومات، وأسفرت عن قيام (مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمي وذلك من خلال الشركة المُشار إليها، والحصول من المواطن المشار إليه على مبلغ (600 ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصوله على ربح شهرى، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية.. أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





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وألقت مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بتزوير كشف حساب بنكى للحصول بموجبه على قرض شخصي من أحد البنوك بسوهاج.





وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (صاحب معرض سيارات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالتقدم لأحد البنوك بكشف حساب "مزور" بإسمه منسوب صدوره لبنك آخر بمبلغ 3866095 جنيها "ثلاثة ملايين وثمانمائة ستة وستون ألف وخمسة وتسعون جنيه" ضمن الأوراق المقدمة منه للبنك وتمكن بموجبه من الحصول على قرض شخصي بقيمة خمسمائة ألف جنيه، وبمخاطبة البنك المنسوب له أصدار كشف الحساب المشار إليه أفاد بعدم صحته.





وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهداف وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بقيامه باصطناع كشف الحساب المزور باستخدام برامج "الفوتوشوب" وطابعات الألوان من خلال تردده على مقاهى الإنترنت.



