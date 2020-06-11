انخفاض الانتاج الصناعي في ايطاليا بنسبة 20%
الخميس 11/يونيو/2020 - 01:29 م
قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية اليوم إن الانتاج الصناعي انخفض بنسبة 20% في الفترة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين وفقا لـ "الألمانية".
وبلغت نسبة التراجع الشهرية، بعد حساب المتغيرات الموسمية، 1. 19%. وانخفض الانتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 5. 42%.
وجاءت هذه النسبة أفضل من نسبة انخفاض الانتاج الصناعي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3ر29%. وكانت هذه أسوأ نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ عام 1990
وتتمتع إيطاليا بقطاع صناعي كبير، وكانت أول دولة في أوروبا تفرض إجراءات إغلاق لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما خلف أثارا كارثية على الاقتصاد.