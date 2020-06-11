انخفاض الانتاج الصناعي في ايطاليا بنسبة 20%

قالت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية اليوم إن الانتاج الصناعي انخفض بنسبة 20% في الفترة ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين وفقا لـ "الألمانية".









وبلغت نسبة التراجع الشهرية، بعد حساب المتغيرات الموسمية، 1. 19%. وانخفض الانتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 5. 42%.









وجاءت هذه النسبة أفضل من نسبة انخفاض الانتاج الصناعي خلال شهر مارس الماضي بنسبة 3ر29%. وكانت هذه أسوأ نسبة تراجع يتم تسجيلها منذ عام 1990







