حقيقة رحيل فرجاني ساسي وأبو جبل عن الزمالك
الخميس 11/يونيو/2020 - 01:30 م
الفجر الرياضي
كشف الاعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود عروض
خليجية لضم ثنائي الزمالك محمد ابو جبل حارس الفريق او فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات
الصيفية المقبلة .
وقال شوبير تصريحات عبر برنامجه الاذاعي
عبر اثير إذاعه اون سبورت : الخليج لا يضم حراس اجانب بخلاف الدوري السعودي وهم الفترة
الحالي لا يفضلون ضم المصريين وذلك لتخفيض النفقات بعد ازمة توقف النشاط بسبب انتشار
فيروس كورونا .
وتابع شوبير : وبالنسبة لعروض ضم فرجاني
ساسي الامر غير صحيح واللاعب يشعر بالراحة داخل النادي ولا يرغب في مغادرته بجانب راتبه
الكبير .
وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : بعض اللاعبين
يستخدمون السوشيال ميديا لزيادة قيمته وراتبه مع ناديه الحالي فيتم تمرير مثل هذه الامور
ويقع فيها مجلس الادارة ويقوم بزيادة راتبه وعقده .
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