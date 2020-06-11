حقيقة رحيل فرجاني ساسي وأبو جبل عن الزمالك

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:30 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
الفجر الرياضي

 

كشف الاعلامي أحمد شوبير، حقيقة وجود عروض خليجية لضم ثنائي الزمالك محمد ابو جبل حارس الفريق او فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة . 

 

وقال شوبير تصريحات عبر برنامجه الاذاعي عبر اثير إذاعه اون سبورت : الخليج لا يضم حراس اجانب بخلاف الدوري السعودي وهم الفترة الحالي لا يفضلون ضم المصريين وذلك لتخفيض النفقات بعد ازمة توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

 

وتابع شوبير : وبالنسبة لعروض ضم فرجاني ساسي الامر غير صحيح واللاعب يشعر بالراحة داخل النادي ولا يرغب في مغادرته بجانب راتبه الكبير .

 

وأختتم شوبير تصريحاته قائلا : بعض اللاعبين يستخدمون السوشيال ميديا لزيادة قيمته وراتبه مع ناديه الحالي فيتم تمرير مثل هذه الامور ويقع فيها مجلس الادارة ويقوم بزيادة راتبه وعقده .

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