زيدان يصدم كريستيانو رونالدو

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:44 م
زيدان ورونالدو
زيدان ورونالدو
الفجر الرياضي

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني فكرة عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة ماركا المدريدية عن خروج رونالدو من حسابات المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني بالرغم من العلاقة الوطيدة بينهما.

 

وأوضحت أن زيدان غير مستعد لدفع الراتب الذي يدفعه السيدة العجوز للبالغ من العمر 35 عامًا بالرغم أنه ما زال يمتلك مهارات جيدة وأدائه مميز.

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