حرب بين برشلونة ويوفنتوس على "طريد" ريال مدريد

الخميس 11/يونيو/2020 - 01:42 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

دخل نادي برشلونة الإسباني في منافسة مع يوفنتوس يوفنتوس للتعاقد مع أحد اللاعبين السابقين في صفوف ريال مدريد والذي استغنى عنه زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميلان يستعد لتلقي العروض المقدمة للظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

 

وأشارت إلى أن هيرنانديز انضم إلى ميلان من ريال مدريد مقابل 20 مليون يورو، بعدما لم يستطع إقناع المدير الفني للميرنجي، زين الدين زيدان، بقدراته.

 

وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لا يملك شرطا لإعادة شراء ثيو أو نسبة من صفقة البيع، وبالتالي لن يستفيد الميرنجي من أي عرض يختاره ميلان.

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