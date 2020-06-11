طلب غريب من كيكي سيتين لإدارة برشلونة

طلب كيكي سيتين مدرب نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع ساندرو تونالي لاعب بريشيا الإيطالي والملقب بـ"بيرلو الجديد" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن أن اللاعب سيكلف أي نادي يريده مبلغ 45 مليون جنيه إسترليني مشيرة إلى أن المدرب الإسباني كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة ، من أشد المعجبين بإمكانيات لاعب بريشيا الذي يشبه في طريقة لعبه المخضرم أندريا بيرلو، نجم وسط فريق ميلان ومنتخب إيطاليا السابق.

الجدير بالذكر أن موقع Transfermarkt المختص في تقييم أسعار اللاعبين، قد قيم اللاعب الإيطالي بمبلغ 31.50 مليون جنيه إسترليني فقط.