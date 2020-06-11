برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

الخميس 11/يونيو/2020 - 02:27 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
وكالات

يخطط نادي برشلونة للتعاقد لاعب خط وسط ريال مدريد سيزار حيلابيرت خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية ان برشلونة أحدث المنضمين لصراع التعاقد مع لؤلؤة ريال مدريد سيزار جيلابيرت البالغ من العمر 19 عامًا، مستغلًا قرب انتهاء عقده مع الفريق الملكي في عام 2021.

 

ويواجه جيلابيرت وقتًا غير عاديًا بعدما أصبح لاعب ريال مدريد كاستيا على جدول أعمال العديد من الفرق الأوروبية الكبرى أمثال ريال سرقسطة وليون وبوروسيا دورتموند وآرسنال ومانشستر يونايتد وبلد الوليد، بالإضافة للبارسا بسبب عدم تجديد عقده مع ريال مدريد، حيث سينتهي عقده في عام 2021.

 

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