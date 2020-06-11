بيان عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس.. أمطار تضرب هذه المحافظات (اعرف الموعد)

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وتوقعت "شاكر"، تعرض البلاد لأمطار خفيفة على أغلب الأنحاء يوم السبت المقبل قد تمتد للقاهرة الكبرى، تكون رعدية أحيانا مع وجود نشاط للرياح المحملة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.



وعن إحساسنا بحرارة الجو خلال تلك الفترة، قالت يرجع ذلك لارتفاع نسب الرطوبة لـ 70% نهارا، وستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة يوم الأحد المقبل وتستقر حالة الطقس.

ومن جهتها، أصدرت الأرصاد الجوية بيانا جديدا تكشف فيه عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث توقعت ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، ويكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية، وبارد ليلا.

وتتواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.