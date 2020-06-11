انطلاق 4 رحلات طيران من دبي إلى القاهرة خلال يونيو الجاري

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
قالت شركة "طيران الإمارات" اليوم الخميس، تسيير 4 رحلات من دبي إلى القاهرة خلال شهر يونيو الجاري، على أن يتم تنظيم الرحلات أيام 14 و18 و19 و21 يونيو، جاء ذلك في تغريدة للشركة على موقع توتير.


وأعلنت الشركة أن تشتغيل الرحلات إلى القاهرة لمساعدة المصريين العالقين في الخارج على العودة إلى بلادهم، كما يمكن للعملاء مواصلة سفرهم على هذه الرحلات عبر دبي انطلاقاً من شبكة طيران الإمارات التي تغطي 30 وجهة حالياً في منطقة الخليج ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأوروبا والأميركتين.


وأكدت الشركة أنه يسمح بالسفر على هذه الرحلات فقط للمواطنين المصريين، واولئك الذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات دخول جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن الحجز متاح على هذه الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر ومكاتب مبيعات طيران الإمارات ومراكز الاتصال.


وتطبق طيران الإمارات سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الشاملة في كل مرحلة من مراحل الرحلة، سواءً على الأرض أم في الأجواء، لضمان سلامة عملائها وموظفيها. وتشمل هذه الإجراءات توزيع حقيبة أدوات وقاية مجاناً على الركاب تحتوي على كمامات وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل مضادة للجراثيم.

وكانت شركة "طيران الإمارات" أعلنت أمس الأربعاء، أنها تعتزم استئناف رحلات الركاب إلى 9 مدن في 8 دول، اعتبارا من 21 مايو الجاري.

وقالت الشركة على "تويتر"، إن الوجهات المقررة للرحلات المجدولة من دبي، هي لندن هيثرو وفرانكفورت وباريس وميلانو ومدريد وشيكاغو وتورنتو وسيدني وملبورن، مضيفة أن من بين الرحلات المستأنفة، رحلات الربط بين بريطانيا وأستراليا عبر دبي.

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