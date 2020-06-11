متأثرًا بكورونا.. وفاة محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية الأسبق

محسن عادل، تتسع قائمة مصابي ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لتضيق الدائرة على الجميع، ولا أحد في منأى عنه، إذ لم ينجو منه فقير أو غني، وزير أو خفير، ملوك وأباطرة طاردتهم الجائحة التي ظهرت بـ "ووهان" الصينية مع أواخر العام المضي 2019.





رحيل محسن عادل





ورحل محسن عادل الشخصية الاقتصادية البارزة، وخبير الأسواق المالية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق الـ11 من يونيو 2020، بعدما أصيب بفيروس كورونا الذي تمكن منه.





تدهور حالة محسن عادل





نقل محسن عادل إلى مستشفى السلام الدولي بعدما ظهرت عليه أعراض "كورونا"، وجاءت نتيجة السحبة التي أجراها إيجابية، ومع تدهور حالته التي لزمت أن يوضع تحت جهاز تنفس اصطناعي، رحل عن عالمنا ولم يستطع مقاومة المرض "اللعين".





نعي محسن عادل





ونعى أصدقاء الاقتصادي محسن عادل ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعدما تأكدوا من خبر رحيله، داخل مستشفى السام الدولي التي كان يتلقى بها العلاج والرعاية الصحية، إلا أن حالته كانت سيئة.





من هو محسن عادل





وزاد بحث المهتمين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن محسن عادل حيث أنه شخصية لا يعرفها البعض، الذين تفاجأوا بتصدره "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، وانتشرت برقيات التعزئة والرثاء له عبر الصفحات والمواقع.





دراسات محسن عادل





حصل محسن عادل على دبلوم الدراسات العليا في تحليل سوق الأوراق المالية من "جامعة القاهرة"، وبكالوريوس في التجارة الخارجية من "جامعة حلوان"، أعرق الجامعات المصرية.





مناصب شغلها محسن عادل





تولى الراحل محسن عادل عدة مناصب مهمة، حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" بين عامي 2018 و2019، إضافة إلى عمله كنائب لرئيس "البورصة المصرية"، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" بين 2010 و2017.





محسن عادل ومهام كثيرة





شغل محسن عادل منصب العضو المنتدب لـ"شركة بايونيرز لصناديق الاستثمار"، ومستشار مالي لـ"المركز المصري للدراسات الاقتصادية"، وتولى نائبًا لرئيس مجلس الإدارة لشؤون الدراسات والبحوث في "الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار" منذ 15 نوفمبر 2019.





وظيفة محسن عادل





وعمل محسن عادل رئيسًا لقطاع الاستثمار في "مجموعة بيت الخبرة للتنمية الاقتصادية" منذ العام الماضي، وعضو مجلس إدارة "شركة المهندس للتأمين" ممثلاً عن "شركة التجاري الدولي للاستثمار"، إلى الآن.





محسن عادل المحاضر





وحاضر محسن عادل في بعض المعاهد، في مجال التمويل والاستثمار في "مركز المديرين"، و"معهد الخدمات المالية"، و"مدرسة سليسكا لإدارة الأعمال"، و"المعهد المصرفي السعودي".







