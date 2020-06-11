قطر ترفع أسعار الخامين البري والبحري لشهر يوليو





قالت ثلاثة مصادر يوم الخميس إن قطر للبترول حددت أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو لخام قطر البحري عند 75 سنتا للبرميل فوق متوسط الأسعار المعروضة لخامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 5.35 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

كما تحدد سعر البيع الرسمي لخام قطر البري لشهر يوليو عند 75 سنتا للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي على بلاتس، بارتفاع 5.90 دولار للبرميل عن الشهر السابق.





تراجعت أسعار النفط بنحو أربعة بالمئة يوم الخميس بفعل مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت مخزونات الخام الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إن التعافي من الجائحة قد يستغرق أعواما.





وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 3.4 بالمئة أو ما يعادل 1.42 دولارا إلى 40.31 دولار للبرميل، لتمحو مكاسب حققتها يوم الأربعاء. وفي وقت سابق من الجلسة، هبط برنت بمقدار 1.53 دولار أو ما يعادل 3.7 بالمئة.





وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة بالمئة أو ما يعادل 1.60 دولار إلى 38 دولارا للبرميل، بعد أن نزل في وقت سابق بمقدار 1.69 دولار أو ما يعادل 3.4 بالمئة.





وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على غير المتوقع بمقدار 5.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو حزيران إلى 538.1 مليون برميل وهو مستوى قياسي إذ تلقت الواردات الدعم من وصول إمدادات اشترتها شركات تكرير حين أغرقت السعودية السوق بالإمدادات في مارس آذار وأبريل نيسان.





وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا إن تأثير ارتفاع الواردات السعودية على التسعير يجب أن يكون ”مؤقتا“.





وأضاف ”على الرغم من ذلك، وفي الأمد القصير، يبدو أن النفط عرضة لخطر تصحيح نزولي“.





وتظهر بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين أيضا زادت بأكثر من المتوقع إلى 258.7 مليون برميل. وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.6 مليون برميل لكن الزيادة كانت أقل مقارنة مع الأسابيع السابقة.





ومما عزز المعنويات السلبية أن قال مجلس الاحتياطي الاتحادي في أولى توقعاته لفترة الجائحة إن أكبر اقتصاد في العالم سينكمش 6.5 بالمئة هذا العام، وإن معدل البطالة سيسجل 9.3 بالمئة بنهاية العام الجاري.



















