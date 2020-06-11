"الكهرباء" توقع صفقة بقيمة 295 مليون جنيه لتدعيم الشبكات

الخميس 11/يونيو/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
محمد عصام

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنها وقعت اليوم صفقة جديدة لتدعيم الشبكة الكهربائية علي مستوي محافظات مصر؛ لضمان استمرار وصل التيار الكهربائي للمواطنين بكفاءة عالية، وهو الأمر الذي يأتي ضمن خطة شاملة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير أداء قطاع الكهرباء.

 

وأوضحت الوزارة في بيانها، ان الصفقة تم توقيعها بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة إنيرجيا للطاقة والتيليكوم سليوشنز ,  وتنص على إنشاء محطة محولات جرزا جهد 220/66/11 ك.ف. بمهمات جهد 220 & 66 ك.ف. من النوع المعزول بالغاز ،  (GIS) والتابع لمنطقة كهرباء القاهرة بتكلفة إجمالية حوالى 295 مليون جنيه.

 

وكشفت الوزارة في بيانها، أن تمويل  الصفقة سيكون بواسطة من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء ومدة التنفيذ التعاقدية (12) شهراً.

 

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر أعلن هذا الأسبوع زيادة أسعار الشرائح الكهربائية المختلفة بنسبة 19% في المتوسط، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة لإلغاء الدعم عن الكهرباء نهائيا وصولها إلى المستهلكين بنفس سعر التكلفة، مشيرا إلى أن خطة الوزارة لرفع الدعم ستستمر على مدار الخمس الأعوام القادمة.

 

وانفقت وزارة الكهرباء نحو 22 مليار جنيه استثمارات على تطوير شبكات توزيع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وتهدف خلال السنوات الثلاث القادمة استكمال عمليات تطويرها.

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